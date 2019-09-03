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В Курске пьяный мужчина ударил полицейского, который его разбудил

Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Курска. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел 22 июня на улице Серегина. По версии следствия, полицейский подошел к нетрезвому мужчине, который спал на земле. Страж порядка разбудил молодого человека и помог тому подняться на ноги. В ответ он ударил правоохранителя по лицу, не желая проехать в отдел полиции, пишет портал Курск сегодня.

Отметим, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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