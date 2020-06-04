В Крыму насильник надругался и убил маленькую дочь близкого друга

-

Продолжается расследование по факту смерти шестилетней девочки в Крыму. Ее тело обнаружили 31 мая на дне Северо-Крымского канала, пишет телеканала РЕН ТВ.

Сообщается, что ребенок ушла на рыбалку вместе с отцом и его приятелями. Выяснилось, что в день трагедии мужчина отпустил дочь вместе с близким другом семьи, который предложил отвести девочку домой.

По дороге злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием жертвы и изнасиловал ее, после чего столкнул в воду, понимая, что она не умеет плавать. В итоге ребенок утонул. Мужчина был задержан.