В крупных российских городах выросли цены на аренду жилья

За год цены на арендное жилье в крупных городах России в среднем выросли на 27%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость».

Согласно исследованию, аренда в городах в целом по стране с октября 2018 года по октябрь 2019-го подорожала примерно на 13% — до 23 тыс. рублей в месяц.

В городах-миллионниках рост еще выше — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Казани, Екатеринбурге, Омске средняя стоимость увеличилась на 27% — до 37 тыс. рублей ежемесячно.

Однокомнатные квартиры подорожали на 8% — до 20 тыс. рублей в месяц, двухкомнатные — на 21%, до 31 тыс. рублей, трехкомнатные — на 40%, до 62 тыс. рублей.

Подорожание связано с ростом цен на новостройки и вторичное жилье из-за перехода девелоперов на эскроу-счета.

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