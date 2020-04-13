В Кремле не исключают перенос празднования Дня Победы

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Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и парад Победы в 2020 году состоятся. Но это может произойти не 9 мая, а позже. Такой вариант развития событий в Кремле не исключают. Об этом в эфире Первого канала рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что на сегодняшний день решений о переносе праздничных не принималось. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В настоящее время рассматриваются разные варианты.

– Я не знаю, будет это 9 мая или позже, но будет обязательно, потому что важность Дня Победы для нас — это важность всей истории, — приводит слова Пескова ТАСС.