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В красноярских горах обнаружили рухнувший около 70 лет назад самолет

Туристы обнаружили в горах на территории Красноярского края разбившийся в 1951 году самолет Ан-2. Разрушенное воздушное судно было найдено в Западных Саянах, сообщает РЕН ТВ.

Находку совершил житель города Красноярска, который вместе с сыном отправился путешествовать в горы. Туристы нашли обломки Ан-2 на высоте 1850 метров. Самолет удалось распознать по остаткам бортового номера на кусках обшивки.

Отметим, что Ан-2 разбился 21 апреля 1951 года, когда летел по маршруту Красноярск — Абакан — Кызыл. В результате ЧП погибли четыре члена экипажа. Правоохранители сообщили, что рухнувший самолет осуществлял транспортировку 500 кг пушнины.

Фото: prmira.ru

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