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В Красноярске легковушка протаранила столб: Не стало 17-летнего парня

31 октября, утром, в Красноярске случилась смертельная авария. ДТП произошло на Свердловской улице.

Сообщается, что водитель легкового автомобиля марки BMW примерно в шесть часов утра потерял контроль над своим транспортным средством. В результате этого автомобиль на высокой скорости врезался в опору ЛЭП.

В итоге легковушку сильно разорвало о столб. Во время ЧП смертельные травмы получил 17-летний парень – пассажир иномарки. Он умер на месте ЧП. Также в больницу угодил еще один пассажир разбившегося автомобиля. Теперь по факту ДТП будет проводиться проверка, сообщает ТВК.

Фото и видео: «ЧП Красноярск».

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