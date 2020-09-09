В Краснодаре мужчину избили на глазах жены и маленького ребенка из-за “осуждающего взгляда”

1 сентября в Краснодаре избили мужчину, который гулял на детской площадке вместе с женой и маленьким ребенком. Злоумышленники накинулись на краснодарца из-за “осуждающего взгляда”, который тот бросал на подвыпивших соседей, сообщает LIFE.

Около 20:30 семья находилась на детской площадке рядом с ЖК. Мужчина катал ребенка на качелях, а его жена сидела рядом. На площадке, помимо пострадавших, находились и другие семьи. В этот момент к дому подъехала группа людей и начала выгружать вещи из машины, сопровождая все свои действия громким матом. Один из приехавших увидел в глазах гуляющих осуждение и подошел к людям с вопросом: “Что вы на нас смотрите?”

Краснодарцы пытались убедить разъяренных мужчин, что никто на них не смотрел, однако все попытки были тщетны. Тогда самый “крепкий” из злоумышленников подошел к потерпевшему и ударил его на площадке, прямо возле ребенка, после чего позвал “поговорить в сторонке”. На отказ мужчина отреагировал бурно: мгновенно начал избивать краснодарца на детской площадке. В результате инцидента, у пострадавшего сломан нос и носовая перегородка, многочисленные ушибы и гематомы.

Мужчина написал заявление местному участковому, однако до сих пор никакой информации по делу от правоохранительных органов не поступило.