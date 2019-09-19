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В Костроме собираются строить второй мост через Волгу

На территории Костромы начали первичную геологоразведочную кампанию. Она проводится в акватории реки Волги. Об этом рассказали представители региональной администрации.

Геологи занимаются изучением дна. Проводится бурение дна на правом и левом берегах. Кроме того, геологи забирают грунт на глубине в 60 метров. В будущем будет осуществляться исследование проб грунта по 20 аспектам.

Геологи проведут исследовательскую деятельность в трех точках. Такая работа поможет найти оптимальное место для возведения моста через Волгу. Отметим, что переправа через реку будет второй в городе. Строительство данного моста уже было включено в территориальное планирование Российской Федерации, сообщает k1news.ru.

Фото: Пресс-служба губернатора Костромской области

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