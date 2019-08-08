В Костроме офис микрозаймов ограблен налетчиками с игрушечными пистолетами

Налетчики с оружием в руках ворвались в офис микрозаймов в Костроме. Грабители были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

На кадрах видео можно заметить, что преступники скрыли свои лица, надев капюшоны. Проникнув на территорию фирмы микрозаймов, они накинулись на ее работников. Напуганные сотрудники отдали грабителям 40 000 рублей.

По факту случившегося было начато расследование, во время которого эксперты изучили видео и выяснили, что злоумышленники пришли грабить организацию микрозаймов, вооружившись игрушечными пистолетами. Расследование инцидента продолжается, сообщает K1News.

Фото и видео: РЕН ТВ