В Коммунарке у заражённых коронавирусом обнаружили новый симптом

Главврач Коммунарки Денис Проценко рассказал о новом симптоме, который встречается у больных с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
В Коммунарке, где лечат заразившихся COVID-19, у пациентов появляются различные высыпания на коже. У большинства они находятся на животе или на кистях рук.
Проценко отметил, что раньше о таком проявлении болезни много не писалось. По его словам, говорить о мутации коронавируса можно будет только после наблюдений и сравнений с информацией от коллег из-за рубежа.
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