Пятница, 1 мая, 2020
8.9 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Коммунарке у заражённых коронавирусом обнаружили новый симптом

7info
Изображение Tumisu с сайта Pixabay

СССР сбил американский самолет Lockheed U-2

В этот день
1 мая 1960 года американский самолет «У-2» (Lockheed U-2), пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом, нарушил воздушное пространство СССР и был сбит в районе...
Узнать больше

Шестеро детей и двое взрослых погибли на пожаре в Ленобласти

Новости мира
В результате пожара в жилом доме в Выборге погибли несколько человек. Об этом пишет РИА Новости. Видео с места случившегося опубликовал Пятый...
Узнать больше

Раскрыты детали зверского убийства новой жертвы «убийцы на BlaBlaCar»

Новости мира
Газете «Московский Комсомолец» стали известны подробности расправы десятилетней давности, в которой признался 40-летний житель Серпухова. Напомним, что ранее судимый...
Узнать больше
-

Главврач Коммунарки Денис Проценко рассказал о новом симптоме, который встречается у больных с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

В Коммунарке, где лечат заразившихся COVID-19, у пациентов появляются различные высыпания на коже. У большинства они находятся на животе или на кистях рук.

Проценко отметил, что раньше о таком проявлении болезни много не писалось. По его словам, говорить о мутации коронавируса можно будет только после наблюдений и сравнений с информацией от коллег из-за рубежа.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Роспотребнадзор отчитался о проверках рязанских организаций

Новости Рязани
Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области проводится комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и контроль за их выполнением. Об этом...
Узнать больше

В Рязанской области потеплеет до +18°С

Новости Рязани
Днём в субботу, 2 мая, в Рязанской области ожидается до +13...+18°С. Соответствующий метеопрогноз размещён на сайте регионального управления МЧС России. 
Узнать больше

В Спасском районе вновь открыли движение по наплавному мосту

Новости Рязани
Движение по наплавному мосту в Спасском районе восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.  По...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области больше 1000 человек с подтвержденным и условно подтвержденным коронавирусом

Коронавирус
В Рязанской области к 1 мая известно о 1021 человеке с подтвержденным и условно подтвержденным коронавирусом. Больше всего заболевших...
Узнать больше

В Рязани снова выявлено более 40 случаев COVID-19

Коронавирус
В пятницу, 1 мая, в Рязанской области выявлено ещё 43 случая заболевания коронавирусом. Ещё 98 случаев находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Об...
Узнать больше

Российским школам рекомендовано завершить учебный год ещё раньше

Новости мира
Министерство просвещения РФ направило в регионы новые рекомендации по завершению учебного года. Ранее планировалось закончить дистанционное обучение 21 мая.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что изменится в жизни россиян в мае

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в силу в мае.  Итак, что же изменится в нашей жизни в...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Поэты и писатели

Акценты
Литература на земле Рязанской зародилась в глубокой древности. В летописях упоминается имя Софония Рязанца – писателя конца XIV века. По разным источникам...
Узнать больше

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+