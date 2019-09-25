В Коми муж сбежал от жены, пересмотревшей «Дом-2»

В Сыктывкаре мужчина по имени Роман Прошин сбежал вместе с дочерями от супруги. Причиной этому стало реалити-шоу «Дом-2».

По словам 44-летнего бывшего работника МЧС, его жена начала смотреть телепроект и изменила отношение к нему. Женщина заявила, что муж мало зарабатывает, и подала на развод.

Спустя пять лет после развода пара снова сошлась. Однако семейную идиллию на этот раз разрушил сериал «След». Женщина стала говорить мужу, что он маньяк, пишет КП.

Сообщается, что в итоге мужчину лишили родительских прав на дочерей. В настоящее время он скрывается вместе с детьми от правоохранительных органов.