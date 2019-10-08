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В Коми автомобилист протаранил отбойник и вылетел в лобовое стекло

8 октября неподалеку от Ухты (Коми) случилось серьезное ДТП. Водитель легкового автомобиля вылетел на дорожное полотно из салона машины.

Сообщается, что ДТП произошло около 07:30 на триста втором километре автодороги «Сыктывкар-Ухта». Во время проезда моста через реку Чуть мужчина 1966 года рождения, управляя автомашиной Suzuki, потерял контроль над авто. После этого транспортное средство врезалось в отбойник на краю трассы.

Из-за удара автолюбитель вылетел на дорогу через лобовое стекло легковушки. автомобиль же перевернулся. Сообщается, что потерпевший получил серьезные травмы. Среди них перелом бедра, черепно-мозговая травма и сотрясение, сообщает ПГ11.

Фото: очевидцы

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