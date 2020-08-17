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Новости мираПроисшествия

В Кирове полицейские задержали после погони пьяного сына экс-депутата Госдумы

Иван Федоров

В Кирове сотрудники ДПС задержали Тимура Доронина, сына экс-депутата Госдумы Сергея Доронина. Парень решил скрыться на внедорожнике Toyota Land Cruiser от преследования, организованного стражами порядка. В ходе погони они несколько раз нарушил ПДД, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что во время инцидента молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение различных правил дорожного движения на парня составили несколько протоколов. По поводу пьяного вождения молодому человеку предстоит судебное разбирательство.

Отец нарушителя заявил, что «перед законом все должны быть равны, а такого, что кто-то ровнее – быть не должно».

«Каждый взрослый человек сам должен отвечать за свои поступки, нести ответственность, осознавать степень их опасности и последствий. Моя позиция всегда в этом вопросе была принципиальной: к такого рода правонарушениям нужно относится со всей строгостью, ведь машина является источником повышенной опасности. И такие правонарушения должны жестко пресекаться, а нарушителей нужно наказывать по всей строгости закона», – заявил Доронин-старший.

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