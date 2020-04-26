В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом. Об этом сообщает РБК.
Лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Кроме священников, COVID-19 там выявлен у монахов, а также у преподавателей и учеников духовной академии.
Карантин в лавре был введён с 5 апреля, когда были обнаружены первые заразившиеся. В больницу также попал и настоятель митрополит Павел. Сейчас он уже здоров и выписан.
В то же время сообщается о смерти трёх человек. Их возраст не уточняется.
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