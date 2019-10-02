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В Кемерово преподавателя уволили за съемку в порно

В городе Кемерово уволена женщина-преподаватель. Дело в том, что она принимала участие в съемках порнографического контента.

Это стало известно благодаря студентам. Молодые люди узнали, что их преподавательница ведет «вторую» тайную жизнь. После этого учащиеся колледжа рассказали о ЧП другим работникам учебного заведения, сообщает канал Мэш.

Преподавательница хотела уладить скандал, но написанное ею заявление «по собственному желанию» было принято сразу. При этом женщина утверждает, что в запрещенном контенте замечен ее двойник.

Фото и видео: Мэш

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