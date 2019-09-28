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В Кемерово муж едва не убил жену ложкой для обуви

Проводится проверка по факту избиения жителем Кемерово своей супруги. Об этом пишет Комсомольская правда.

Сообщается, что супруги поссорились. Мужчина в порыве ярости схватил столовую вилку и стал угрожать, что убьет жену. Она смогла вырваться и выбежала на улицу. Злоумышленник взял с собой ложку для обуви и побежал за ней.

Супругу удалось догнать жертву. Он несколько раз ударил ее ложкой по голове. Потерпевшей диагностировали сотрясение головного мозга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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