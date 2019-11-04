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В казанском ТЦ случилась жесткая драка

В торговом центре «Парк Хаус» на территории города Казани случилась жесткая разборка с применением силы. Момент драки был заснят на видео очевидцами происшествия.

Позднее ролик появился в соцсетях. В одном из пабликов уточнили, что охранники бутика с одеждой подумали, что молодой посетитель украл какую-то продукцию. Однако сотрудники магазина не стали вызывать правоохранителей, а решили самостоятельно разобраться с клиентом.

В итоге беседа перешла в обмен ударами. О травмах участников инцидента не сообщается, сообщает Вечерняя Казань.

Фото и видео: Вечерняя Казань

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