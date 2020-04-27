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В Казани устроили вечеринку с толпой зрителей

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В Казани местные жители устроили квартирную дискотеку. Светомузыку засняли на видео.

Как сообщает Вечерняя Казань, вечеринка прошла на первом этаже одного из домов на Альметьевской магистрали. На кадрах, размещенных в Сети, можно заметить яркий балкон, вокруг которого собралась толпа зрителей.

В соцсетях такая вечеринка вызвала разнообразные эмоции. Одни пользователи были возмущены поведением соотечественников во время нашествия коронавируса. Другие заявили, что россияне уже устали от самоизоляции, поэтому устраивают подобные празднества.

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