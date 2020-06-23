В Казани парня «вырубили» на улице и бросили

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Два молодых человека повздорили в Казани. Инцидент завершился тем, что один из участников конфликта отправил другого в нокаут. Момент происшествия засняли на видео и выложили в Сеть.

Уточняется, что конфликт парней случился рядом со станцией метро «Яшьлек». При просмотре видео с места событий можно заметить, как двое молодых людей сперва пререкаются. Затем один из оппонентов резко ударяет второго, пострадавший падает на землю без сознания. Затем нападавший вместе с другом просто уходят с места разборки.

Неравнодушные прохожие решили помочь потерпевшему. Они подошли и стали приводить в себя нокаутированного молодого человека.

Опубликованной в Сети записью и инцидентом уже заинтересовались сотрудники полиции. Они проводят проверку по факту ЧП, пишет Вечерняя Казань.