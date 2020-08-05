В Казани организовали парковку только для женщин







В Казани организовали первую в России парковку только для женщин, покупательниц местного ЦУМа. Такое нововведение вызвало огромный резонанс в обществе и Сети.

«Парковка для покупательниц» имеет свои особенности: асфальт на таких местах покрашен в розовый цвет, каждое машиноместо отмечено знаком с изображением женщины, ширина парковочного места в два раза больше и составляет четыре метра.

Однако такая оригинальная парковка ГОСТам ГИБДД не соответствует, следовательно, ее нужно ликвидировать. О таких указаниях пока что не сообщается, а вот споры в обществе и Сети об исключительности и унижении женщин уже разгорелись и не утихают, сообщает Readovka.