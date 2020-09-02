В Казани начальник полиции открыл огонь по своим подчиненным — СМИ

В Казани начальник отдела полиции №3 «Зареченский» полковник полиции Тарас Дорошкевич открыл огонь по своим подчиненным, сообщает «Комсомольская правда».

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мужчина в форме полицейского стреляет из пневматической винтовки. По информации СМИ, Дорошкевич открыл огонь по сотрудникам из-за плохих показателей в работе.

По информации пресс-службы местного МВД, пострадавших и раненых не обнаружено.

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Как выяснилось позже, видео было сделано год назад, в сентябре 2019 года. В настоящее время проводится служебная проверка в отделе полиции №3 «Зареченский».