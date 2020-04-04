В Казани мужчина учинил неадекватную «коронавирусную» выходку

Житель Казани устроил неадекватную акцию и напугал своим поведением земляков. Будучи пьяным, гражданин кашлял, чихал и плевал на кнопки в лифте.

В распоряжении телеканала «Татарстан-24» оказалось видео с места событий. При просмотре кадров можно заметить человека, который намеренно кашляет и плюет на внутреннюю поверхность стен лифта в многоэтажке. Такое поведение россиянина перепугало казанцев и вызвало негативную реакцию.

Приятельница мужчины встала на его защиту, отметив, что знакомый был в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения и решил пошутить. Женщина призвала казанцев не заявлять по факту инцидента в полицию. Она заметила, что людям не стоит бояться ее друга.