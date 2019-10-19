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В Казани Lexus на тротуаре перегородил дорогу слепому мужчине

В Казани местные жители возмущены увиденным инцидентом. На одной из улиц слепой мужчина не мог спокойно пройти по тротуару. Дело в том, что на пути у него встал элитный внедорожник.

Очевидцы засняли случай на камеру и выставили снимок в соцсети. На кадре можно увидеть, как слепой мужчина с палочкой обходит стоящий посреди тротуара внедорожник Lexus GS-570 белого цвета. Совершить маневр пешеходу тяжело, потому что ему надо протискиваться между машиной и стеной дома.

Публикация стала причиной резонанса в Сети. Фотография вызвала бурю негативных отзывов в интернете. Местные жители раскритиковали водителя авто за такое поведение, сообщает Вечерняя Казань.

Фото: соцсети

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