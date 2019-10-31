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В Казани из каршеринга сделали «рабочую лошадку»

В Сети показали, как жители Казани эксплуатируют каршеринг. Видео с кроссовером Hyundai Creta от компании Яндекс.Драйв было размещено в паблике «Подслушано Каршеринг» в соцсети ВКонтакте.

При просмотре ролика можно заметить, как рабочие, занимающиеся укладкой труб, решили транспортировать железные изделия на каршеринговой машине. Мужчина разложили сиденья арендованного паркетника, уложили внутрь длинные трубы и отправились перевозить трубы. При этом багажник Hyundai остался открытым, так как длина труб не позволяла закрыть его.

В итоге водитель каршеринга смог проехать на груженой машине лишь пару метров. Спустя буквально минуту трубы стали вываливаться из кроссовера на дорогу. Никто при этом не пострадал. В Сети такое отношение к арендованному автомобилю вызвало возмущение.

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