В Казахстане омичку оштрафовали за купание нагишом

34-летняя женщина из Омска решила искупаться нагишом в озере Копа на территории Казахстана. Ее задумка закончилась для нее же штрафом.

Инцидент случился вблизи населенного пункта Кокшетау. Местные жители сообщили правоохранителям о том, что в водоеме находится голая женщина. Стражи порядка сразу выдвинулись на место. Прибыв они узнали, что на невежественный поступок туристка решилась, так как была пьяна.

В итоге гостью Казахстана наказали за мелкое хулиганство. В итоге голая россиянка заплатила 12 625 тенге или 2 117 рублей, сообщает Ом1.