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В Касноярском крае завелся пернатый «сотрудник ДПС»

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Фото — Полиция Красноярья

У инспекторов ДПС Красноярского края завелся пернатый «помощник». Видео с «новым служащим» разместили в паблике «Полиция Красноярья» в соцсети ВКонтакте.

Как сообщают правоохранители, уже долгое время на пост ДПС примерно в пять часов утра приходит самка глухаря, которая «помогает в несении службы». Уточняется, что полицейские уже «привыкли к своей пернатой помощнице». Они «придумали ей имя — Надежда».

Известно, что птица не боится инспекторов ГИБДД. Она дает себя погладить, а также с интересом обходит машины, которые останавливают стражи порядка.

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