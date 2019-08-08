На главную Новости мира В Карелии умер мужчина, не желая подставить собутыльника
Новости мираПроисшествия

В Карелии умер мужчина, не желая подставить собутыльника

Сегежский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Инцидент произошел 15 мая прошлого года. Во время застолья приятели поссорились. Один из собутыльников ударил ножом оппонента в живот. Потерпевший за медицинской помощью не обратился, так как не хотел привлекать виновного к ответственности. Спустя два дня он скончался, пишет портал Петрозаводск говорит.

Злоумышленника приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани зелёную зону возле футбольного манежа могут отдать под парковку

video

Рязанским строителям вручили награды накануне профессионального праздника

В Рязани пропал 14-летний подросток

Рязанцы могут увидеть «Красоту планеты Земля»

Администрация о массовом отключении воды в Рязани: Такого впредь не должно повторяться!

За семь месяцев в Рязанской области выявили 13 случаев несанкционированного отбора газа населением

Рязанских строителей поздравили с профессиональным праздником

У рязанской семьи незаконно отобрали детей

Врачи «собрали» кость рязанцу, упавшему на бетонную плиту

МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

Рязанец незаконно продавал спиртное у себя дома

Установлена личность мужчины, обожжённый труп которого нашли на улице в Старожилове

Аркадий Фомин контролирует благоустройство Нерского парка

Скончалась старейшая жительница Рязанской области

Госбанк в Рязани: восстановление экономики

Рязанские аграрии собрали 1 миллион тонн зерновых

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Студентка лишилась глаза на квесте в Ярославской области

В Ярославской области утонул ребенок, провалившись под лед

В Перми водитель сидел в телефоне за рулем автобуса