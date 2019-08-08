В Карелии умер мужчина, не желая подставить собутыльника

Сегежский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Инцидент произошел 15 мая прошлого года. Во время застолья приятели поссорились. Один из собутыльников ударил ножом оппонента в живот. Потерпевший за медицинской помощью не обратился, так как не хотел привлекать виновного к ответственности. Спустя два дня он скончался, пишет портал Петрозаводск говорит.

Злоумышленника приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.