В Карелии пенсионерка 60 лет живет в заброшенном доме в ожидании квартиры

Пенсионерка Римма Квашникова несколько десятилетий живет в заброшенном санатории «Ладога» в Сортавале.

Сообщается, что раньше женщина работала и жила на территории данного учреждении. Потом оно закрылось, однако женщине никто не представил другого жилья. Сейчас она живет в неотапливаемом здании и тратит в месяц 7−8 тысяч рублей на оплату электричества.

В очереди на квартиру Римма Квашникова стоит уже 46 лет. По решению суда пенсионерке дадут жилье. Это произойдет не раньше следующего года, пишет ГТРК «Карелия».