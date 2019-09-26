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В Карелии пенсионерка 60 лет живет в заброшенном доме в ожидании квартиры

Пенсионерка Римма Квашникова несколько десятилетий живет в заброшенном санатории «Ладога» в Сортавале.

Сообщается, что раньше женщина работала и жила на территории данного учреждении. Потом оно закрылось, однако женщине никто не представил другого жилья. Сейчас она живет в неотапливаемом здании и тратит в месяц 7−8 тысяч рублей на оплату электричества.

В очереди на квартиру Римма Квашникова стоит уже 46 лет. По решению суда пенсионерке дадут жилье. Это произойдет не раньше следующего года, пишет ГТРК «Карелия».

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