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В Карелии молодой человек избил и изнасиловал девочку-подростка

19-летний молодой человек совершил гнусное преступление на территории Карелии. Он избил несовершеннолетнюю и надругался над ней.

ЧП случилось в прошлом году. Молодой преступник встречался с девушкой и знал о том, что ей не исполнилось 18 лет. Однако, несмотря на это, он постоянно занимался с ней интимом. Установлено, что 19-летний житель Карелии постоянно бил ученицу школы и насиловал жертву.

Сейчас обвиняемого поместили под стражу. Теперь ему грозит тюремный срок продолжительностью до 7-и лет, сообщает КарелИнформ.

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