В Канаде медведь гризли загрыз композитора из Франции

Медведь гризли убил 44-летнего французского композитора Жюльена Готье. ЧП случилось на севере Канады. О происшествии стало известно 20 августа благодаря телеканалу Francemusique.

Готье отправился в путешествие по канадской Аляске вместе со своей спутницей. По словам биолога и фотографа Камиль Тоскани, пара задумала проплыть полторы тысячи километров вниз по реке Маккензи. Камиль поведала, что хищник напал на путешественников ночью с 14 на 15 августа. Гризли вцепился в шею композитора, пока мужчина спал в палатке. После этого хищник утащил жертву в лесную чащу. Труп Готье был найден на следующий день.

Композитор окончил Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. С 2017 года он сотрудничал с Симфоническим оркестром Бретани, а также регулярно участвовал в мероприятиях Парижской филармонии, сообщают Известия.