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В Калуге снесут старый рынок, чтобы построить детский театр

Фото: www.vest-news.ru

Здание, в котором раньше был крытый рынок Калуги, снесут, а на его месте построят Театр юного зрителя. Об этом сообщает сайт газеты «Весть». 

Ранее было принято решение передать территорию и здание рынка под детский театр. Гендиректор ООО «Скайдер» (Москва) Денис Волошин, который будет проектировщиком театра, сообщил, что реставрировать старое здание невыгодно – его дешевле снести и построить новое. Кроме того, театру не нужны такие большие площади.

В итоге было принято решение снести здание рынка. На его месте построят театр с двумя залами, а также сделают открытую сцену на улице. Также в здании откроют кафе. Сам театр будет трёхэтажным. 

Стоимость строительства – 120 миллионов рублей. Это без учёта театрального оборудования. 

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