В Калуге снесут старый рынок, чтобы построить детский театр

Здание, в котором раньше был крытый рынок Калуги, снесут, а на его месте построят Театр юного зрителя. Об этом сообщает сайт газеты «Весть».



Ранее было принято решение передать территорию и здание рынка под детский театр. Гендиректор ООО «Скайдер» (Москва) Денис Волошин, который будет проектировщиком театра, сообщил, что реставрировать старое здание невыгодно – его дешевле снести и построить новое. Кроме того, театру не нужны такие большие площади.



В итоге было принято решение снести здание рынка. На его месте построят театр с двумя залами, а также сделают открытую сцену на улице. Также в здании откроют кафе. Сам театр будет трёхэтажным.



Стоимость строительства – 120 миллионов рублей. Это без учёта театрального оборудования.

