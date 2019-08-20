В Калуге мужчина посадил на эвакуатор супругу и троих детей, чтобы спасти машину

19 августа в Калуге 61-летний водитель оставил свой автомобиль под знаком «Инвалид» на улице Дзержинского. К месту прибыли сотрудники ДПС и эвакуатор, которые хотели забрать неправильной припаркованный транспорт. Однако здесь началось самое интересное.

Защищать неверно поставленную машину владелец начал всеми возможными способами. При этом ему помогал жена. Мужчина посадил супругу и троих несовершеннолетних детей на эвакуатор вместо своего авто. Таким образом он решил помешать эвакуации и требовал не трогать автомобиль.

Однако правоохранители не поддались на провокации нарушителя и скрутили его. При задержании дети калужанина плакали, а супруга угрожала написать заявление на сотрудников ДПС. Теперь нарушителю грозит штраф или административный арест на 15 суток, сообщает Лайф.ру.

Фото: Калуга за Рулем