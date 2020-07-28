В Калининграде яма полностью «проглотила» легковушку

В Калининграде на дороге образовался огромный провал. Туда провалился целиком легковой автомобиль.

Не повезло владельцу автомашины Renault Sandero Stepway. Он решил припарковать автомобиль на другой стороне улицы. Когда водитель совершал манёвр, под его машиной провалился огромный кусок асфальта. Хэтчбек ушёл под землю.

Водитель успел выбраться из салона машины. Его здоровья ничего не угрожает, сообщает Русский запад.