В Калининграде пассажиры автобуса подрались из-за маски

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В Калининграде два пассажира автобуса подрались, потому что у одного из них отсутствовала медицинская маска. Момент разборки был заснят на видео.

При просмотре ролика можно заметить, что мужчины устроили жесткую потасовку прямо в салоне автобуса. Разнять драчунов пытались другие пассажиры.

Однако драка не утихала до тех пор, пока один из участников конфликта не покинул автобус. По факту произошедшего ведется проверка, пишет РЕН ТВ.