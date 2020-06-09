В Калининграде пассажиры автобуса подрались из-за маски

В Калининграде два пассажира автобуса подрались, потому что у одного из них отсутствовала медицинская маска. Момент разборки был заснят на видео.
При просмотре ролика можно заметить, что мужчины устроили жесткую потасовку прямо в салоне автобуса. Разнять драчунов пытались другие пассажиры.
Однако драка не утихала до тех пор, пока один из участников конфликта не покинул автобус. По факту произошедшего ведется проверка, пишет РЕН ТВ.
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