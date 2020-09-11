В Калининграде днем избили и изнасиловали 15-летнюю девушку

9 сентября в Калининграде изнасиловали 15-летнюю девушку возле шиномонтажной мастерской, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По версии следствия, в среду днем девушка возвращалась домой по улице Подполковника Емельянова. Когда она проходила по безлюдному месту, на нее напал неизвестный мужчина. Злоумышленник нанес девушке несколько ударов, сдавил шею руками и изнасиловал потерпевшую. После этого мужчина скрылся с места преступления.

Когда сотрудники обследовали участок рядом с местом преступления, то с помощью служебных собак был найден подозреваемый. 42-летний мужчина скрывался в кустарнике. После выяснилось, что злоумышленник уже был судим за такое же преступление, но вышел из тюрьмы примерно полгода назад.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней».