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Новости мираПроисшествия

В Калининграде днем избили и изнасиловали 15-летнюю девушку

Иван Федоров

9 сентября в Калининграде изнасиловали 15-летнюю девушку возле шиномонтажной мастерской, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

По версии следствия, в среду днем девушка возвращалась домой по улице Подполковника Емельянова. Когда она проходила по безлюдному месту, на нее напал неизвестный мужчина. Злоумышленник нанес девушке несколько ударов, сдавил шею руками и изнасиловал потерпевшую. После этого мужчина скрылся с места преступления. 

Когда сотрудники обследовали участок рядом с местом преступления, то с помощью служебных собак был найден подозреваемый. 42-летний мужчина скрывался в кустарнике. После выяснилось, что злоумышленник уже был судим за такое же преступление, но вышел из тюрьмы примерно полгода назад. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». 

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