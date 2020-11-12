В Калининграде 11-летняя девочка забеременела от отчима

Расследуется уголовное дело по обвинению 32-летнего гражданина иностранного государства в совершении изнасилования в Калининграде, сообщает РИА Новости.

Мужчину подозревают в изнасиловании 11-летней падчерицы, которая забеременела от него. По версии следствия, летом этого года обвиняемый вступил в половой контакт с дочерью своей гражданской жены.

Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сначала мужчина не признавал вину, однако вскоре от него поступило несколько явок с повинной еще о нескольких совершенных преступлениях против половой неприкосновенности падчерицы.

Школьница сначала не признавалась в том, с кем у нее были интимные отношения, однако после проведения генетической экспертизы стало ясно, что отцом ребенка мог быть отчим. По медицинским показаниям девочке прервали беременность.