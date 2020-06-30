В кафе «Жар Пицца» Орла отравились посетители

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Жительница города Орла, посетившая со своей семьёй кафе «Жар Пицца» в ТЦ «Гринн», поплатилась здоровьем своих детей.

После употребления в пищу картофеля — фри, пиццы и жаренных куриных ножек все члены семьи почувствовали недомогание и жаловались на боли в животе.

Муж и сын лечили отравление в домашних условиях, а дочь была госпитализирована с диагнозом острый гастроэнетерит неуточненной этиологии средней степени тяжести, токсикоз с эксикозом 2 степени.

Женщина обратилась с соответствующим заявлением в суд. По факту заявления Роспоребнадзор провёл проверку, которая выявила многочисленные нарушения в работе кафе «Жар Пицца».

Иск орловчанки был удовлетворён. Она получила внушительную денежную компенсацию: 3 тысячи рублей на лекарства, 59740 рублей за утраченный заработок, 100 тысяч за моральный вред, а также штраф в размере 81370 рублей за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.

Юридической лицо, представляющее бренд «Жар Пицца» ИП Хлебанов А.Н. обязали проводить контроль качества питания, — пишут Орловские новости.