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В кафе «Жар Пицца» Орла отравились посетители

7info7
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Жительница города Орла, посетившая со своей семьёй кафе «Жар Пицца» в ТЦ «Гринн», поплатилась здоровьем своих детей.

После употребления в пищу картофеля — фри, пиццы и жаренных куриных ножек все члены семьи почувствовали недомогание и жаловались на боли в животе.

Муж и сын лечили отравление в домашних условиях, а дочь была госпитализирована с диагнозом острый гастроэнетерит неуточненной этиологии средней степени тяжести, токсикоз с эксикозом 2 степени.

Женщина обратилась  с соответствующим  заявлением в суд.  По факту заявления Роспоребнадзор провёл проверку, которая выявила многочисленные нарушения в работе кафе «Жар Пицца».

Иск орловчанки был удовлетворён. Она  получила внушительную денежную компенсацию: 3 тысячи рублей на лекарства, 59740 рублей за утраченный заработок, 100 тысяч за моральный вред, а также штраф в размере 81370 рублей за  отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.

Юридической лицо,  представляющее бренд «Жар Пицца» ИП  Хлебанов А.Н. обязали проводить контроль качества  питания, — пишут  Орловские новости.

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