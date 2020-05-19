В Иванове лихач протаранил автобус с пассажирами

Лихой автомобилист на «семерке» протаранил автобус с пассажирами в салоне. ЧП произошло в Иванове, на перекрестке улиц Куконковых и Павла Большевикова.
Момент происшествия был заснят на видео и оказался в распоряжении РЕН ТВ. При просмотре можно заметить, как Ваз-2107 на красный свет влетает на встречку и таранит автобус.
В итоге травмированными оказались двое пассажиров, они ехали в Ладе. В момент ЧП в салоне автобуса было примерно 15 пассажиров. Виновник аварии скрылся.
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