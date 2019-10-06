В Иркутске пациент изрезал приехавшего его спасать медика

Пьяный житель Иркутска с ножом напал на приехавшего к нему работника скорой помощи. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 7 октября, пишет ТАСС.

Сообщается, что прохожие заметили лежащего на улице Советской мужчину. Ему вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи попытались выяснить, что случилось с мужчиной, но тот стал оказывать им сопротивление. В частности пациент ранил одного из врачей ножом.

Ранение оказалось непроникающим, и вреда здоровью не представляет. Госпитализация врачу не потребовалась. По данному факту проводится проверка.