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В Иркутске пациент изрезал приехавшего его спасать медика

Пьяный житель Иркутска с ножом напал на приехавшего к нему работника скорой помощи. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 7 октября, пишет ТАСС.

Сообщается, что прохожие заметили лежащего на улице Советской мужчину. Ему вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи попытались выяснить, что случилось с мужчиной, но тот стал оказывать им сопротивление. В частности пациент ранил одного из врачей ножом.

Ранение оказалось непроникающим, и вреда здоровью не представляет. Госпитализация врачу не потребовалась. По данному факту проводится проверка.

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