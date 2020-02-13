В Интернете показали первые рендеры нового Renault Logan

Независимые дизайнеры представили в Сети рендерные изображения популярного седана Renault Logan новой генерации. Скетчи были сделаны на основе появившихся в интернете ранее фотографий тестируемой Dacia Logan.

При просмотре фотографий можно понять: новый Логан обзаведется светодиодной оптикой. Также новым будет экстерьер. Именно его и постарались изобразить дизайнеры. В итоге рендер получился революционным и футуристичным. Седан получил весьма покатую линию крыши и укрупненный задний свес. Также дизайнеры разработали для нового Logan другие ручки дверей, а в задние двери придумали дополнительные «форточки». Также они поменяли и задние фонари.

Ожидается, что новый Рено Логан будет собран на базе CMF-B. На ней уже производят Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения. О линейке моторов для седана пока не говорят, однако специалисты предсказывают, что все двигатели переберутся у хэтчбека Clio, сообщает 32cars.

Фото: 32cars