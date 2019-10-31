В ход пошли пистолеты и топор: В Москве у мужчины отобрали 10 миллионов

На юге российской столицы неизвестные устроили ограбление. Около одного из автосалонов преступники забрали у мужчины 10 миллионов рублей.

ЧП случилось на 29-ом километре Московской кольцевой автомобильной дороги, сообщили правоохранители. В ходе ограбления злоумышленники применили травматический пистолет и топоры.

Уточняется, что нападавшие сперва разбили стекло машины, затем произвели выстрел из «травмата», после этого избили сидевшего в транспортном средстве гражданина и отобрали у него 10 миллионов рублей. После ограбления неизвестные скрылись. Ведется расследование, сообщает агентство Москва.