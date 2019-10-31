На главную Новости мира В ход пошли пистолеты и топор: В Москве у мужчины отобрали 10...
Новости мираПроисшествия

В ход пошли пистолеты и топор: В Москве у мужчины отобрали 10 миллионов

На юге российской столицы неизвестные устроили ограбление. Около одного из автосалонов преступники забрали у мужчины 10 миллионов рублей.

ЧП случилось на 29-ом километре Московской кольцевой автомобильной дороги, сообщили правоохранители. В ходе ограбления злоумышленники применили травматический пистолет и топоры.

Уточняется, что нападавшие сперва разбили стекло машины, затем произвели выстрел из «травмата», после этого избили сидевшего в транспортном средстве гражданина и отобрали у него 10 миллионов рублей. После ограбления неизвестные скрылись. Ведется расследование, сообщает агентство Москва.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»