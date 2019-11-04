В Хакасии блогер задержал проникшего в его квартиру грабителя

Член Абаканского политического совета «Единой России», блогер Михаил Верхотуров задержал вместе с друзьями грабителя, который забрался в его квартиру. Это случилось на территории Хакасии.

Все случилось из-за того, что один из приятелей блогера, придя к нему в гости, не закрыл за собой входную дверь. Незваный посетитель, в свою очередь, воспользовался данным упущением. По информации, полученной от Верхотурова, вор уже обыскал сумку супруги блогера и вытащил денежные средства из кошелька, сообщает 19rus.

Однако после этого упал весы, на шум прибежал владелец жилья. После чего неудачливого вора задержали сам Михаил и его друзья. Верхотуров сообщает, что прибывшие на место инцидента правоохранители уже забрали преступника в СИЗО.

Фото: 19rus