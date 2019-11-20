В Грузии указали на отсутствие антироссийских лозунгов в протестах

Лидеры грузинской оппозиции договорились не касаться внешнеполитических вопросов во время выступлений против действий правящей партии «Грузинская мечта». Об этом заявила глава партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

— Нам удалось убрать совершенно неправильное направление протестов, которое принимали грузинские митинги. Здесь вы не увидите ни одного антироссийского или другого внешнеполитического лозунга, — сказала Бурджанадзе. — Я думаю, что это справедливо. Ведь в этих протестах нет ни руки Москвы, ни руки Вашингтона.

Политик добавила, что к протестам привело «безответственное и издевательское отношение власти к народу и оппозиционному полю».

— Такого цинизма и отношения к народу не проявляло ни одно руководство Грузии. Этот цинизм довел людей до предела, — добавила Бурджанадзе. — Я вас уверяю, что мы вышли все вместе на улицу потому, что хотим гарантировать справедливые выборы. Чтобы была возможность у людей решать, кого они действительно хотят видеть у власти.

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