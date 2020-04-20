В Госдуме узаконят права соседей по даче

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В Госдуме разработан пакет документов, регулирующих споры между соседями по даче.

Поправки определяют, какие неудобства от соседей являются незаконными, а какие придётся потерпеть.

Так, например, теперь нельзя будет жаловаться на шум, дым, газы, пепел, запахи, исходящие с соседнего участка.

Поправки запрещают строить на своём участке колодцы, которые мешают поступлению воды на соседний участок, возводить канализационные сооружения, загрязняющие соседний участок.

Закон закрепляет даже принадлежность плодов, упавших на ваш участок с соседского дерева. Теперь урожай по закону принадлежит тому, на чей участок он упал.

Владельцы участков могут требовать, чтобы сосед своими действиями не изменял притока света на их земельный участок, если это выходит за разумные пределы.

Как сообщает «Российская газета», на основе этих правил и будет вырабатываться судебная практика.

По его словам, «регламентированы даже такие детали, кто вправе собирать плоды дерева, упавшие на соседний участок», по умолчанию — это собственник того участка, на который упали плоды.

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