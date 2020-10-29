В Госдуме предложили ввести расчет пенсий «по рангам»

Первый заместитель председателя Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил рассчитывать пенсии «по рангам», сообщает РИА «Новости».

По словам Калашникова, в настоящее время очень легко запутаться в схеме начисления баллов, а новый метод позволит упростить систему.

— Например, минимальная пенсия — первого ранга, повышенная — второго ранга и так далее. Я считаю, что в общей сложности должно быть 10 рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет, — сказал Калашников.

Депутат также предложил снова ввести выплаты на пенсию со своей зарплаты, как это было в Советском союзе.

— Я считаю, что это был положительный опыт в СССР, когда люди сами отчисляли со своей зарплаты 1%. Если работник будет сам платить за свою пенсию, то он будет чувствовать причастность к этим деньгам, — отметил Сергей Калашников.