В гипермаркете Тамбова покупатели сфотографировали мышь

Сегодня, 17 марта, в одном из магазинов города Тамбова, в отделе овощей, в ящиках с картофелем покупатели сфотографировали живого мышонка и выложили фото в сеть.

В комментариях многие подписчики шутили на тему коронавируса. Кто-то писал о том, что грызун тоже запасается продуктами, другие негодовали по поводу нарушения норм санпина в магазине.

Между тем мыши являются разносчиками многих инфекций, и по одной из гипотез заражение коронавирусом произошло именно от летучих мышей, — пишет LIFETAMBOV.RU