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В этот день: 16 ноября

7info

РИА «7 новостей» подготовило информацию о том, что произошло 16 ноября в разные периоды истории. Какой праздник отмечается в этот день, какие известные люди родились.

Какой знак по гороскопу?

Люди, рождённые 16 ноября по гороскопу относятся к знаку зодиака Скорпион. 

Знак зодиака Скорпион – самый сильный, многогранный и загадочный из зодиакального круга. Он обладает высокой восприимчивостью и эмоциональностью, а ключевые черты его личности – внутренняя сила и решительность.

Какие праздники отмечаются?

16 ноября отмечается Международный день толерантности. Этот праздник был торжественно провозглашён в «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. Декларация была утверждена в 1995 году на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Также 16 ноября – Международный день борьбы с анорексией. 

16 ноября в истории

В этот день в 1933 году были установлены дипломатические отношения между СССР и США. Кроме того, 16 ноября 1938 года считается днём рождения самбо. Этой борьбой в Рязани занимается очень много народов. Пожалуй, самая известная спортшкола в нашем городе – «Родной край – спорт».  

В 1964 году в СССР прошёл первый Пленум ЦК КПСС после смещения Никиты Хрущёва. На нём было принято решение об объединении промышленных и сельских партийных организаций и советских органов.

В 1965 году 16 ноября СССР запустил автоматическую межпланетную станцию «Венера-3», беспилотный космический корабль, который первым достиг поверхности Венеры (врезался в неё). Он стал первым земным аппаратом, достигшим поверхности другой планеты.

Катастрофы 16 ноября

1959 год – катастрофа DC-7 в Мексиканском заливе, погибли 42 человека. Катастрофа Ан-10 во Львове, погибли 40 человек. 

1967 год – катастрофа Ил-18 в Свердловске, 107 погибших. Это крупнейшая авиакатастрофа в СССР на то время.

1979 год – катастрофа Як-40 под Вологдой, погибли 3 человека.

1996 год – взрыв жилого дома в Каспийске, был взорван 9-этажный жилой дом. Погибли 67 человек. 

Родились 16 ноября

Александр Менщиков

16 ноября 1673 года родился Александр Меншиков –  русский военный и государственный деятель, светлейший князь, сподвижник Петра I.

В 1874 году родился Александр Колчак –  русский учёный-океанограф, адмирал, руководитель Белого движения. С 18 ноября 1918 г. по 4 января 1920  он носил титул Верховный правитель России. В 1920 году Колчак был расстрелян. 

16 ноября 1947 года родился Владимир Ильин –  советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ.

В 1958 году родился Александр Малинин (Выгузов) –  советский и российский эстрадный певец, композитор, народный артист РФ. Вообще в этот день родились сразу несколько известных музыкантов – в 1961 году появился на свет Сергей Галанин, советский и российский рок-музыкант, автор песен и певец. А 16 ноября 1962 года родился композитор и певец Игорь Корнелюк. Кроме того, в 1966 году родился Кристиан Лоренц, клавишник немецкой индастриал-метал-группы «Rammstein».

Не обошлось и без великих спортсменов. В 1937 году именно 16 ноября появился на свет Виктор Якушев –  советский хоккеист, олимпийский чемпион (1964), многократный чемпион мира и Европы. В 1971 году родился Александр Попов – советский и российский пловец, 4-кратный олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы. Кроме того, в 1974 году появился на свет известный английский футболист и тренер Пол Скоулз. 

Использованы материалы Википедии

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