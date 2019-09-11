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В Екатеринбурге злой пассажир искусал водителя троллейбуса

10 сентября в Екатеринбурге случился дикий инцидент. Женщина-водитель троллейбуса подверглась нападению со стороны пассажира. Последний покусал шофера на остановке около «Дома кино».

Случай произошел после того, как пассажир не успел зайти в троллейбус. Водитель закрыла двери транспортного средства. В ответ обиженный горожанин сломал один из стеклоочистителей, а затем умудрился укусить женщину-водителя за руку, покусав пальцы. После инцидента мужчина успел скрыться.

Потерпевшая не смогла продолжить поездку и не закончила рейс на конечной во Втузгородке. На месте ЧП работали врачи и полицейские, сообщает Е1.

Фото: Е1

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