В Екатеринбурге женщина запрещает измерять температуру своему сыну при входе в школу

В Екатеринбурге женщина запрещает охраннику измерять температуру своему сыну пирометром, сообщает telegram-канал Mash.

По версии матери, это слишком опасно. Она даже запретила своему сыну приближаться к пирометру. На это у женщины есть «серьезные» доводы.

Во-первых, охранник не является медицинским работником, поэтому, как считает женщина, не может измерять температуру. Во-вторых, все данные он записывает в тетрадь, а это, по ее словам, прямое нарушение закона о персональных данных.

Руководство решило не спорить с женщиной, поэтому было решено перевести мальчика на дистанционное обучение. Теперь все учителя выходят в zoom ради одного-единственного ученика.