В Екатеринбурге завели уголовное дело после гибели крановщика

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после гибели крановщика в Екатеринбурге. Напомним, что мужчина умер после падения крана.
По данным пресс-службы Следственного комитета Российской федерации, уголовное дело завели по факту нарушения требований охраны труда. Именно они повлекли за собой трагические последствия.
Отметим, что козловой кран упал в Екатеринбурге во время урагана. Крановщик умер по пути в медучреждение, пишет РЕН ТВ.
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