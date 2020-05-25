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В Екатеринбурге завели уголовное дело после гибели крановщика

Алексей Агеев
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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после гибели крановщика в Екатеринбурге. Напомним, что мужчина умер после падения крана.

По данным пресс-службы Следственного комитета Российской федерации, уголовное дело завели по факту нарушения требований охраны труда. Именно они повлекли за собой трагические последствия.

Отметим, что козловой кран упал в Екатеринбурге во время урагана. Крановщик умер по пути в медучреждение, пишет РЕН ТВ.

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